Продажи водки в России выросли в 2022 году более чем на 6%

Объем розничных продаж водки в России по итогам десяти месяцев 2022 года вырос на 6,3% в годовом выражении, следует из данных Росалкогольрегулирования.

По информации ведомства, продажи водки за январь-октябрь текущего года составили 62,546 миллиона декалитров (дал), передает «Прайм».

В минувшем месяце продажи этого крепкого алкогольного напитка составили 6,669 миллиона дал – на 4,3% больше, чем в сентябре.

Объем продаж алкогольных напитков за десять месяцев увеличился на 3,5%, до 175,481 миллиона дал. Надо отметить, что пиво, пивные напитки, сидр, медовуха в статистике не учитывались.

При этом продажи слабоалкогольной продукции в январе-октябре увеличились на 57%, до 12,235 миллиона дал. Реализация вина за десять месяцев выросла на 0,6%, до 43,961 миллиона дал. А объем продаж коньяка за тот же период вырос на 4%, до 9,947 миллиона дал.

Ранее Минфин России предложил повысить минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Водка, коньяк и бренди подорожают с 1 января 2023 года, если инициативу утвердят. Планируется, что минимальная цена в рознице полулитра водки вырастет с 261 до 281 рубля, бренди – с 348 до 375 рублей, коньяка – с 480 до 517 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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