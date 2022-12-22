Россия будет настаивать на участии в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Россия продолжит настаивать на участии своих специалистов в расследовании ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Посольство РФ в США предупредило, что не позволит «замести под ковер» истину.

«Наша страна не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках». Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

В дипмиссии отметили, что молчание взявшихся за расследование стран и руководства Штатов уже не устраивает и западные СМИ. В пример приведена публикация Washington Post по итогам собственного расследования.

«Результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию. Показательно и то, что должностные лица, поучаствовавшие в журналистском расследовании, пожелали остаться неназванными. Это неудивительно, с учетом того, что попытки отступиться от махровой русофобии и трезво оценить вызовы для собственной энергобезопасности в рядах коллективного Запада автоматически квалифицируются как игра «на стороне Кремля», – отметили в российском посольстве.

Washington Post не нашла никаких признаков, указывающих на причастность России ко взрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

26-27 сентября давление в трех ветках из четырех на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» упало. Швеция, Дания и ФРГ не смогли договориться о совместной работе по поиску причин ЧП на газопроводах. Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на трубопроводах произошли по причине диверсии – рядом с трубами нашли остатки взрывчатого вещества.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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