ФСБ остановила украинских диверсантов на границе с Брянской областью

Сотрудники ФСБ уничтожили диверсионную группу, пытавшиеся пробраться на российскую территорию с Украины. Столкновение произошло 25 декабря у границы с Брянской областью.

«В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области с Украины», – цитирует сообщение спецслужбы «Интерфакс».

Диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами «SIG Sauer» и несли с собой боеприпасы к пистолетам, четыре самодельные мины общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте. Сотрудники ФСБ также изъяли приборы связи и навигации.

Российские спецслужбы выявили в Пермском крае, Ростовской области и ЕАО несколько агентов, добывавших информацию для Службы безопасности и Вооруженных сил Украины. Они готовили диверсии и теракты.

Москва, Наталья Рязанова

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