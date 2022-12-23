Спецслужбы задержали в трех регионах России шпионов ВСУ

Российские спецслужбы выявили в трех регионах РФ несколько агентов, которые добывали информацию для Службы безопасности и Вооруженных сил Украины. Они готовили диверсии и теракты, а также передали секретные сведения государственной важности.

Первая агентурная группа СБУ была раскрыта в Пермском крае, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В нее входили три человека, задачами которых были подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России. Лидер этой группировки – активный участник запрещенной в РФ экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть». Он был завербован в 2019 году, когда выехал на Украину, скрываясь от уголовной ответственности.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица, действуя по заданию СБУ, осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры г. Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе», – говорится в сообщении ЦОС.

Кроме того, пресечена противоправная деятельность жителя Еврейской автономной области. 35-летний россиянин по заданию украинской спецслужбы осуществил сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. При этом он осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности РФ.

В Ростовской области задержали мужчину, которые приехал из Волгограда, чтобы пересечь государственную границу и вступить в вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях против РФ.

В том же регионе выявили агента с двойным гражданством, который передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО «Хаймарс».

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 275 («государственная измена в форме шпионажа», «государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства») и ст. 276 («шпионаж») УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Москва, Зоя Осколкова

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