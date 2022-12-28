Число хакерских атак на Россию в 2022 году выросло на 80%

В уходящем году основной удар кибератак на Россию принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, на фоне проведения СВО Россия столкнулась «с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве». «В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80%», – заявил дипломат в интервью РИА «Новости».

Как отметил Сыромолотов, в 2021 году главной целью киберпреступников были финансовые учреждения.

В то же время дипломат подчеркнул, что российская IT-инфраструктура позволяет «достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам». По его словам, в 2022 году удалось успешно ликвидировать «более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы и 1,2 тыс. инцидентов на объектах критической инфраструктуры».

Ранее Сыромолотов заявил, что страны НАТО используют Украину для раздачи цифрового оружия. По его словам, Украина при помощи США и их союзников создает в информационном пространстве угрозы, которые носят универсальный характер. Опасность этого процесса в том, что его можно развернуть в сторону любой другой страны, полагает дипломат.

Москва, Наталья Петрова

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