В МИД РФ предупредили НАТО о рисках раздачи цифрового оружия через Украину

Страны НАТО используют Украину для раздачи цифрового оружия. Этот процесс опасен тем, что его можно развернуть в сторону любой другой страны, считает замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Дипломат подчеркнул, что Украина при помощи США и их союзников создает в информационном пространстве угрозы, которые носят универсальный характер.

«По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия. Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», – сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Весной украинские власти признались в организации кибератак на компании и учреждения России и Белоруссии с помощью «киберармии», в которой насчитывалось около 300 тыс. специалистов.

Китайские специалисты выяснили, что американские хакеры массово атакуют системы в России и Белоруссии. Чтобы скрыть свои следы, они используют компьютеры в Китае. Большинство адресов, с которых совершались атаки, находятся в Штатах, но часть зарегистрирована в ФРГ, Нидерландах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»