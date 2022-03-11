«Синьхуа»: хакеры из США используют компьютеры в Китае для кибератак на Россию и Белоруссию

Американские хакеры массово атакуют системы в России, Белоруссии и на Украине. Чтобы скрыть свои следы, они используют компьютеры в Китае, пришли к выводу в Государственном чрезвычайном центре по мониторингу интернета Китая.

С конца февраля идет волна кибератак на интернет-пространство Китая. Специалисты установили, что большинство адресов, с которых совершались атаки, находятся в США. Только в штате Нью-Йорк зарегистрировано более 10. Часть адресов находится в ФРГ, Нидерландах и других странах, пишет «Синьхуа».

В регуляторе подсчитали, что 87% атак через компьютеры в Китае направлены против России. Остальные – против Украины и Белоруссии. В чрезвычайном центре приняли максимально возможные меры, чтобы предотвратить удары по отечественным и иностранным системам, но интенсивность атак не ослабевает. На пике интенсивность трафика от хакеров достигает 36 гигабит в секунду.

Ранее «Ростелеком» оценил попытки взлома сайтов российских госорганов как более скоординированные. И число хакерских атак на сайты органов власти выросло в сотни раз.

Москва, Наталья Рязанова

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