В России в сотни раз выросло число атак хакеров на сайты госорганов

В России в последнее время число хакерских атак на сайты органов государственной власти выросло в сотни раз. Более того, попытки взлома стали более скоординированными. Об этом сообщили в «Ростелекоме».

Если раньше число покушений на официальные ресурсы исчислялось единицами в сутки, то теперь оно выросло до нескольких сотен, рассказал вице-президент компании по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«Превышение не просто в разы, а в сотни раз. То есть если раньше количество атак, которые проходили, [достигало] единиц – десятки в день, то сейчас это несколько сотен в день, они идут по всем фронтам. Сейчас уровень атак <…> абсолютно скоординированный», – цитирует эксперта ТАСС.

Самая мощная волна кибератак была зафиксирована в ночь с 26 на 27 февраля. В это время производились попытки взлома сайтов всех органов госвласти и портала «Госуслуг». «Такого уровня атак не было никогда», – подчеркнул Ляпунов. При этом ранее атаки совершали отдельные группы хакеров, теперь речь идет о тысячах людей.

Москва, Зоя Осколкова

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