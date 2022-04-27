Киев заявил об организации сотен кибератак на Россию и Белоруссию

Украинские власти признались в организации кибератак на компании и учреждения России и Белоруссии. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украинский политик утверждает, что Киев создал «первую в мире киберармию», в которую на данный момент входят около 300 тысяч специалистов.

«Участие добровольное, и мы организуем его через Telegram, куда выкладываем ежедневные задания. <…> Мы осуществили более 660 кибератак и DoS-атак против бизнеса, компаний, банков и учреждений России и Белоруссии», – сказал Федоров в интервью газете El Pais.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщало, что хакеры наращивают число кибератак на Россию. При этом для взлома злоумышленники зачастую используют информационно-коммуникативные устройства граждан западных стран без их ведома.

Киев, Зоя Осколкова

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