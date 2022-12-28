Суд отправил на пожизненное убийцу двух девочек из Рыбинска

Ярославский областной суд приговорил Виталия Молчанова к пожизненному сроку за убийство с особой жестокостью двух школьниц в Рыбинске. Мужчина также признан виновным в попытке изнасилования одной из девочек и надругательстве над второй.

Напомним, в ночь на 15 сентября 2020 года Молчанов остался один с дочерями своей сожительницы. Одной девочке было 8 лет, второй – 13. Обвинение доказало, что мужчина крепко выпил и начал домогаться девочек. А позже забил ножом обеих до смерти. Тела школьниц нашла их мать, когда утром пришла с работы.

«Приговором Ярославского областного суда от 28 декабря житель Рыбинска Виталий Молчанов признан виновным. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд также взыскал с осужденного 10 млн рублей компенсации морального вреда в пользу отца девочек, и два миллиона – в пользу матери.

Ярославль, Наталья Рязанова

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