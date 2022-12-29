Над Брянской областью сработала ПВО, сбиты беспилотники

Система противовоздушной обороны сработала в Брянской области. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram. Обошлось без пострадавших и разрушений. Сообщается о сбитых беспилотниках.

«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», – отметил Богомаз.

Ранее сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что украинские войска обстреляли город Клинцы Брянской области из РСЗО HIMARS. Отмечалось, что ПВО сбила несколько ракет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, также в четверг, 29 декабря, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский: загорелась сухая трава, огонь быстро потушили. Никто не пострадал.

Брянск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»