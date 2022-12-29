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Четверг, 29 декабря 2022, 12:07 мск

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Мошенники крадут данные россиян через фейковые сайты каршеринга

Злоумышленники используют поддельные сайты по прокату машин для получения персональных данных россиян. С помощью этой информации они оформляют автомобили в настоящем сервисе и крадут их, рассказали в НТИ «Автонет».

Специалисты нашли более 130 фишинговых страниц от имени каршеринговых компаний. Число затрагивающих автомобильные данные мошеннических схем резко выросло с начала года на фоне дефицита новых машин и запчастей.

«Мошенники создают фейковые сайты известных каршеринговых компаний, размещая на них выгодные условия несуществующих акций. Жертве предлагается ввести данные своего автомобиля, логин, пароль и данные водительского удостоверения», – цитирует сообщение инициативы РИА Новости.

Специалисты призвали россиян насторожиться, если предлагаемая стоимость аренды автомобиля ниже средней по рынку.

В рунете нашли 66 сайтов на тему Чемпионата мира по футболу 2022, с помощью которых мошенники выманивали деньги у россиян. Победителям мнимых розыгрышей билетов предлагали внести компенсацию за получения приза.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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