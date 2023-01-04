В Оренбурге два дошкольника погибли в пожаре

Мужчина и двое детей стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Оренбурге. Пожарные не смогли сразу попасть в квартиру из-за запертой железной двери, рассказали в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Сигнал о пожаре поступил вскоре после полуночи 4 января. Возгорание случилось в квартире на второй этаже пятиэтажки. Дыма были так много, что пожарные эвакуировали жильцов соседних квартир.

К очагу пожара удалось пробиться не сразу: металлическая дверь была закрыта изнутри. Пожарные использовали специальную лестницу, чтобы попасть в квартиру через окно.

«Внутри обнаружили мужчину без признаков жизни. Спустя несколько минут найдено тело погибшего ребенка, ещё через минуту найден второй погибший несовершеннолетний (оба – мальчики, предположительно дошкольного возраста)», – пояснили в ведомстве.

Огонь быстро потушили. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В иркутском поселке трое детей погибли при пожаре в частном доме. На момент возгорания четверо детей находились дома одни.

Оренбург, Наталья Рязанова

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