В Кузбассе СКР расследует сход лавины на школьника

Школьник впал в кому после того, как попал под снежную лавину в Анжеро-Судженске в Кемеровской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомствах.

10-летний мальчик катался на тюбинге по склонам Антоновского рудника. Когда он поднимался по одному из них, сверху сошел поток снега, накрывший школьника. Бывшие вместе с ним взрослые откопали пострадавшего и позвонили в экстренные службы.

Скорая доставила ребенка в больницу. Врачи подтвердили, что мальчик впал в кому. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Следователи и прокуратура выясняют, как посторонние попали на территорию рудника. Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

В Австрии четыре человека пострадали при сходе лавины в районе горы Тритткопф. Спасатели сумели откопать всех десятерых, попавших под сход снега.

Анжеро-Судженск, Наталья Рязанова

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