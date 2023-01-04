Два человека погибли при обстреле запорожской Васильевки со стороны ВСУ

Васильевка в Запорожской области попала под обстрел ВСУ. Два мирных жителя погибли в результате попадания снаряда в жилой многоквартирный дом, сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Было как минимум четыре прилёта «тяжёлого». Удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры. По предварительным данным, огонь вёлся из HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

После этого украинские военные продолжили обстреливать гражданские объекты. Руководство Васильевского района призвало жителей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

«Под ударами жилые дома, городские улицы и объекты гражданской инфраструктуры. ВКС России вылетели на подавление огневых позиций террористов ВСУ, наносящих массированные удары по гражданским объектам Васильевки», – добавил Рогов.

Сразу после полуночи 1 января ВСУ выпустили шесть снарядов HIMARS по пункту размещения российских военных в Макеевке. Четыре снаряда попали в цель и вызвали обрушение перекрытий здания. 89 человек погибли.

Васильевка, Наталья Рязанова

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