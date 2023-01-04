Число погибших российских военных в Макеевке выросло до 89 человек

При разборе завалов после ракетного удара по пункту дислокации российских военных в Макеевке найдены еще несколько тел. Общее число погибших увеличилось до 89 человек, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – замкомандира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка», – заявил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Специальная комиссия выясняет все обстоятельства случившегося. По мнению специалистов, ВСУ навели РСЗО на пункт размещения военных из РФ по сигналам мобильных телефонов.

«Основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», – пояснил Севрюков.

Российские силы ответным огнем уничтожили установку HIMARS, из которой велся обстрел Макеевки. Также в районе железнодорожной станции Дружковка разбиты еще четыре украинские пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, более 200 боевиков и иностранных наемников.

Напомним, 1 января в ноль часов одну минуту ВСУ выпустили шесть снарядов HIMARS по пункту размещения российских военных в Макеевке. Два снаряда перехватила система ПВО, четыре попали в цель и вызвали обрушение перекрытий здания. Сообщалось о 63 погибших. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Москва, Наталья Рязанова

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