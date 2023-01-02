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Понедельник, 2 января 2023, 17:24 мск

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Минобороны: в ДНР погибли 63 российских военных после удара ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили о гибели российских военных в результате удара ВСУ в ДНР. Жертвами атаки стали 63 человека.

По данным оборонного ведомства, украинские боевики атаковали пункт временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка.

Всего было выпущено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», два из которых были сбиты средствами противовоздушной обороны.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих, – говорится в сообщении. – Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка».

Донецк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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