Около 80 человек погибли и пострадали при взрывах в центре Сомали

Два взрыва прогремели в городе Махас в центральной части Сомали. В результате 35 человек погибли, еще 40 пострадали, пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

Взрывчатка находилась в двух автомобилях, оставленных в оживленных местах. Бомбы взорвались днем 4 января. Большинство погибших и получивших ранения – женщины и дети. Среди жертв – семья из девяти человек, из которой выжил только один ребенок.

Взрывы были такой силы, что разрушили и повредили соседние дома. Один из пострадавших домов принадлежал депутату.

Местная группировка повстанцев взяла на себя ответственность за взрывы. По их данным, число погибших достигает 87 человек.

Ранее порядка 100 человек погибли при взрывах в центре столицы Сомали – Могадишо. Еще 300 человек пострадали.

Могадишо, Наталья Рязанова

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