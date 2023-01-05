В Чебоксарах 21 человек пострадал при пожаре в общежитии

Пожар случился в комнате на втором этаже девятиэтажного общежития в Чебоксарах. В результате пострадал 21 человек, среди них 10 детей.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС около 13:44 часов 5 января. Прибывшие на улицу Шевченко пожарные увидели, что дым распространился на все девять этажей, пришлось эвакуировать жильцов. 26 человек вывели на воздух, в том числе с помощью двух автолестниц. Огонь распространился на 30 кв. метров. Чуть более часа потребовалось для ликвидации горения.

Сразу же с места происшествия в больницы отправили 17 человек, в их числе восемь детей. Позже число пострадавших увеличилось до 21 человека, а число детей среди них – до 10, сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

«Два ребенка в средней степени тяжести, четверо получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследование. Среди взрослых шесть человек прошли обследование и получают амбулаторное лечение, два человека в средней степени тяжести, один – в тяжелой, еще два человека продолжают обследование», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Управление Следственного комитета по региону начало доследсвенную проверку, которую прокуратура поставила на контроль. «Установлен собственник квартиры, в которой произошло возгорание. С ним проводятся необходимые проверочные мероприятия. Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в СКР.

В Оренбурге мужчина и двое детей стали жертвами пожара в многоквартирном доме. Пожарные не смогли сразу попасть в квартиру из-за запертой железной двери.

Чебоксары, Наталья Рязанова

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