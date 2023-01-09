В Сенегале 120 человек погибли и пострадали в ДТП с автобусами

Как минимум 40 человек погибли, еще 78 пострадали в результате столкновения двух автобусов в районе Каффрин в центре Сенегала. В стране объявлен трехдневный траур, передает Associated Press.

Рейсовый автобус проколол шину и заехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в другой автобус с пассажирами. Сила удара была такой, что оба транспортных средства практически лишились передней части.

Прибывшие медики констатировали смерть 40 человек на месте ДТП. Еще 78 получили различные травмы, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Президент Сенегала Маки Салл выразил соболезнования семьям погибших и объявил трехдневный национальный траур, о чем написал в сервисе микроблогов.

В Алтайском крае пассажирский автобус опрокинулся на трассе. Пострадали пять человек.

Дакар, Наталья Рязанова

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