Под Саратовом рыбак замерз насмерть в застрявшей машине

Житель села Воскресенское Саратовской области замерз насмерть, возвращаясь с рыбалки. Следователи проводит проверку по факту смерти, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Двое сельчан 6 января возвращались с рыбалки на автомобиле одного из них. По пути в село машина застряла в снегу. Один из рыбаков отправился домой пешком, а второй остался в автомобиле. Его тело нашли утром.

«47-летний мужчина был обнаружен без признаков жизни на месте, где застрял автомобиль, в алкогольном опьянении. Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – пояснили в ведомстве.

В Башкирии старшеклассница погибла неподалеку от своего дома. Ночью она возвращалась домой, одетая не по погоде, и умерла от переохлаждения.

Воскресенское, Наталья Рязанова

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