В самолете Ан-26 во время полета открылась дверь

Самолет Ан-26 вылетел из якутского Магана в город Магадан, но через 12 минут вернулся в аэропорт. В воздухе у самолета произвольно открылась дверь.

Один из пассажиров записал происшествие на видео и опубликовал в соцсети. В кадре за спиной мужчины виден приоткрытый грузовой люк.

По данным группы «Новости Якутии», самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел из аэропорта в 14:00 часов по местному времени. На борту находились 25 человек.

В связи с разгерметизацией салона пилот развернул самолет и успешно посадил в аэропорту отправления. В результате инцидента никто не пострадал, по признанию пассажиров, они только лишились шапок.

По факту происшествия проводится проверка.

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший в Таиланд, вернулся в аэропорт Новосибирска из-за повреждения лобового стекла.

Маган, Наталья Рязанова

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