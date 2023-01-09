Из самолета Ан-26 во время рейса Якутск – Магадан выпал багаж

Следственные органы проводят проверку по факту разгерметизации грузового отсека пассажирского самолета Ан-26, вылетевшего из Якутска (аэропорт Маган) в город Магадан. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление СКР на транспорте. Во время полета в самолете открылся грузовой люк, и из него вывалилась часть багажа. Лайнер благополучно вернулся в аэропорт вылета.

Следователи выяснили, что 9 января около 14:00 по местному времени у самолета Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» после взлета из аэропорта Маган «в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолета».

На борту находились 25 пассажиров и 6 членов экипажа. Командир самолета решил вернуться в Якутск. Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

В связи с инцидентом проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и опросили экипаж. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Маган, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»