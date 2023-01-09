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Понедельник, 9 января 2023, 22:42 мск

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Экс-президент Бразилии госпитализирован в США

Фото: pixabay.com

Экс- президент Бразилии Жаир Болсонару, уехавший в США в конце декабря 2022 года, госпитализирован в одну из американских больниц, – сообщает в понедельник, 9 января, газета Globo.

Со ссылкой на свои источники издание пишет, что бывший глава Бразилии находится в больнице AdventHealth Celebration города Орландо (штат Флорида) с «болями в брюшной области».

По мнению журналистов, проблемы Болсонару могут быть вызваны нанесенным ему в 2018 году ножевым ранением, в связи с этой проблемой в начале 2022 года он проходил лечение.

Бразилиа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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