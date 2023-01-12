В Бразилии во время беспорядков повредили предметы искусства на миллионы долларов

В Бразилии продолжают оценивать ущерб, нанесенный сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Во время беспорядков протестующие повредили картины и скульптуры стоимостью миллионы долларов. Об этом сообщает Forbes.

Когда демонстранты штурмовали резиденцию главы государства, они порвали полотна, а также сломали скульптуры и часы. В частности, эксперты насчитали на картине бразильского художника Ди Кавальканти под названием «Как мулаты», которая оценивается в 1,5 млн долларов, следы от семи ударов.

30 октября экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с минимальным отрывом победил в президентских выборах. Отрыв по голосам от президента Болсонару был минимальным. Многие жители Бразилии остались недовольны итогами выборов, акции протеста продолжаются с момента подсчета голосов.

8 января тысячи недовольных результатами выборов собрались на площади Трех властей в бразильской столице. Власти стянули к административным объектам полицию, но митингующие штурмом захватили здания парламента и верховного суда. В итоге было задержано более 400 человек.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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