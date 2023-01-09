В Бразилии более 400 человек задержаны после штурма парламента

Правоохранители в Бразилии задержали более 400 человек, участвовавших в штурме зданий парламента, верховного суда и президентского дворца. В Аргентине действия протестующих назвали попыткой госпереворота, а в США – «покушением на демократию».

Тысячи недовольных результатами президентских выборов собрались на площади Трех властей в бразильской столице днем 8 января. Власти стянули к административным объектам полицию, но митингующие штурмом захватили здания парламента и верховного суда, пишет La Nacion.

Ворвавшись в президентский дворец, митингующие разграбили оружейную комнату, сообщил замглавы управления общественных коммуникаций Пауло Пимента. Полиция и специально созванная комиссия ищут организаторов акций протеста и тех, кто украл оружие.

«Более 400 человек уже арестованы и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению всех остальных, кто участвовал в этих террористических актах», – заявил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша в сервисе микроблогов.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ. К полуночи захваченные здания были полностью освобождены от протестующих. Власти попросили военных помочь восстановить порядок в столице, где до конца января введен режим ЧС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил действия митингующих и предупредил, что все зачинщики беспорядков будут наказаны. Он обвинил бывшего главу государства Жаира Болсонару в поощрении беспорядков. Сам Болсонару напомнил о праве граждан на мирные протесты, но заявил, что подобные акты вандализма к ним не относятся.

Руководство ряда стран, включая США, Испанию, Португалию, Италию, Францию, осудили массовые протесты в Бразилии. В Белом доме захват правительственных зданий назвали «покушением на демократию». Португальское правительство опубликовало заявление в поддержку действующего президента Бразилии и против «антидемократических демонстраций», передает AP.

30 октября экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с минимальным отрывом победил в президентских выборах. Отрыв по голосам от президента Болсонару был минимальным. Многие жители Бразилии остались недовольны итогами выборов, акции протеста продолжаются с момента подсчета голосов. Согласно закону страны, Лула приступил к обязанностям президента страны 1 января 2023 года.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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