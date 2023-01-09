«Решительно осуждаем»: МИД РФ заявил о недопустимости нарушения конституционного строя в Бразилии

Россия считает недопустимыми попытки нарушения конституционного строя в Бразилии и выражает уверенность, что президенту Луле да Силве удастся преодолеть последствия беспорядков. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые 8 января устроили погромы в расположенных в столице этой страны зданиях органов государственной власти. Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России выразила поддержку вступившему в должность 1 января президенту Бразилии Луле да Силве. «Уверены, что благодаря его авторитету, подтвержденному по итогам народного волеизъявления, и опыту государственного управления удастся, опираясь на демократические устои государства, преодолеть последствия произошедшего», – отметила она.

«Убеждены в важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнером, активным участником БРИКС, Группы двадцати, в настоящее время входящей в состав Совета Безопасности ООН», – заключила Захарова.

Напомним, 8 января, сторонники кандидата в президенты Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, организовали протесты в городе Бразилия. Они выразили несогласие с итогами второго тура и штурмом взяли здания госвласти. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. К полуночи захваченные здания были освобождены от протестующих. Было задержано более 400 человек. До конца января в столице Бразилии введен режим чрезвычайного положения.

Москва, Мария Соколова

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