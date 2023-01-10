Cамолет с 116 пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы в Норильске

Самолет авиакомпании «Норд Стар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов авиперевозчиком и оператором аэропорта.

«По предварительным данным, сегодня около 9 часов местного времени при выполнении разворота к исполнительному старту произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании «Норд Стар», выполняющего рейс Норильск – Москва (Домодедово), за пределы взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении.

Всего на борту лайнера находилось 116 пассажиров и 6 членов экипажа. В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Хабаровска при посадке самолет повредил шасси. Аэропорт временно закрыт.

Норильск, Наталья Петрова

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