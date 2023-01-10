Приморец получил 4,5 года за смерть двух детей от разрыва снаряда

Октябрьский районный суд в Приморье приговорил местного жителя к 4,5 года в колонии-поселении за смерть двух детей от взрыва снаряда, сообщила прокуратура региона.

Напомним, в марте 2022 года мальчики 11 и 12 лет нашли снаряд во дворе дома в селе Владимировка. Они решили с ним поиграть, а боеприпас взорвался. Один ребенок погиб на месте, второй умер в больнице. Хозяин дома признался, что нашел снаряд в апреле 2017 года и оставил у себя. При этом, он не позаботился о его сохранности от третьих лиц. Погибшие дети – это сын и племянник осужденного.

Следователи обвинили мужчину в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в колонии-поселении», – говорится в сообщении ведомства.

Покровка, Наталья Рязанова

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