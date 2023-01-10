Юристы нашли секретные документы в Центре дипломатии имени Байдена

Минюст США начал проверку из-за найденных в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена секретных документов. Бумаги хранились там со времен вице-президентства нынешнего главы Белого дома, сообщает телеканал CBS.

В Белом доме подтвердили, что документы хранились в папке среди обычных бумаг в офисе, которым Байден пользовался с 2017 по 2019 год. Документы нашли его адвокаты и сообщили в Белый дом и Национальный архив США. Получив бумаги, архив отправил сигнал в Минюст, который теперь выясняет весь путь секретных документов.

Источник телеканала заверил, что бумаги не касались ядерных секретов.

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что ситуация с документами «вызывает очень большое беспокойство». Политик напомнил обвинительную риторику президента Джо Байдена в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа, недавно попавшего в похожую ситуацию.

Дональду Трампу пригрозили тюремным сроком за найденные в его имени секретные документы. Происшествие подпадает под нарушение закона о шпионаже. Комментируя ситуацию, Байден назвал поступок Трампа «совершенно безответственным» поведением.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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