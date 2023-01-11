В Красноярске автобус зажал пенсионерку дверьми и задавил

В Красноярске 85-летняя женщина погибла под колесами автобуса. Пенсионерка упала под автобус, когда ее зажало дверями, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Женщина садилась в автобус на улице Глинки, но водитель внезапно закрыл двери и начал отъезжать от остановки. Пенсионерку зажало дверями, и она упала под колеса автобуса.

«Водитель, не заметив пассажирку, начал движение и совершил на нее наезд. От полученных травм женщина скончалась», – говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия.

Управление СКР по региону начало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Челябинске автобус сбил женщину на остановке общественного транспорта. Водитель не убедился в безопасности при высадке пассажира и совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая только что вышла из салона.

Красноярск, Наталья Рязанова

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