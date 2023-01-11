На парижском вокзале мужчина ранил ножом несколько человек

Неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале в Париже. Несколько человек ранены, передает BFM-TV.

Утром 11 января неизвестный мужчина бросился с ножом на людей в здании вокзала. Он успел ранить несколько человек, прежде чем полиция сумела с ним справиться. Министр внутренних дел Жеральд Дарманин подтвердил, что нападавший был «нейтрализован», и поблагодарил сотрудников полиции за быструю реакцию.

Число пострадавших и их состояние не уточняется. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства случившегося. Транспортные работники предупредили о задержках в отправлении поездом с Северного вокзала в связи с происшествием.

Ранее вооруженный ножом мужчина уже угрожал пассажирам и сотрудникам полиции на Северном вокзале в Париже. Полицейские не смогли убедить его сдаться, они открыли огонь по нападавшему. Мужчина погиб на месте.

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»