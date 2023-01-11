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Среда, 11 января 2023, 12:12 мск

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В Петербурге нашли тело подростка

Правоохранители нашли тело подростка в одной из квартир на Новосмоленской набережной. Рядом с юношей обнаружили жидкость для вейпов, передает 78.ru.

На теле 14-летнего школьника не нашли следов насилия, но причину смерти точно назовут специалисты. В квартире также нашли мобильный телефон и два флакона жидкости для электронного испарителя.

По данным правоохранителей, школьник жил с отцом, бабушкой и дедушкой и не состоял на учетах. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова напомнила, что увлечение электронными сигаретами, вейпами, непредсказуемо для детского здоровья и очень вредно. Так, в Подмосковье внезапно умер подросток, который перед этим курил электронную сигарету.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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