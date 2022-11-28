ЧП в Подмосковье: перед внезапной смертью подросток курил электронную сигарету

Подросток, внезапно умерший накануне в Подмосковье, перед смертью курил электронную сигарету. Об этом в своем телеграм-канале сообщила сегодня детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Мы не устаём повторять, что увлечение электронными сигаретами, вейпами, непредсказуемо для детского здоровья и очень вредно. Конечно, хотелось бы оградить наших детей от этого. Призываем родителей проявить бдительность и лишний раз проверить, чем увлекается ребёнок», – отметила детской омбудсмен.

По мнению Мишоновой, сейчас не имеет значения состоял ли ребенок на каких-то видах учета и в какой семье он воспитывался, поскольку подобная трагедия может произойти с каждым. «Парня не вернуть. Очень жалко ребенка, большая трагедия для семьи. Электронные сигареты – это зло. И те, кто покупает подросткам жидкость для парения или сами устройства по просьбе детей, должны понимать, к каким последствиям это может привести», – добавила детский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и прокуратуры начали проверки в связи с внезапной смертью 15-летнего подростка. Предварительно установлено, что ЧП произошло 27 ноября, когда двое несовершеннолетних гуляли вблизи улицы Кржижановского городского округа Электрогорск. В какой-то момент, один из них почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Москва, Андрей Дорофеев

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