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Понедельник, 28 ноября 2022, 14:12 мск

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Почувствовал недомогание и потерял сознание: следователи выясняют причины внезапной смерти подростка в Подмосковье

Правоохранители начали проверку обстоятельств внезапной смерти 15-летнего подростка в подмосковном Электрогорске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло 27 ноября. Два подростка гуляли вблизи улицы Кржижановского городского округа Электрогорск. «В какой-то момент, один из них почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетнего», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе СК добавили, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление причины смерти мальчика. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что надзорное ведомство также проводит проверку.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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