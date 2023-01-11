Роскосмос отправит замену «Союзу МС-22» 20 февраля

Госкомиссия решила спустить космический корабль «Союз МС-22» на Землю в беспилотном режиме. Российский экипаж будет возвращаться на «Союзе МС-23», который отправят на орбиту 20 февраля, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, 15 декабря удар метеорита повредил трубопровод радиатора корабля «Союз МС-22». На корабле стало слишком жарко, и космонавтам пришлось принимать меры для стабилизации температуры. Причиной поломки стало миллиметровое отверстие.

«Союз МС-22» должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск «Союза МС-23» – 20 февраля в беспилотном режиме. Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на «Союзе МС-23», – говорится в сообщении госкорпорации.

Плановый старт «Союза МС-23» должен был состояться 16 марта. Планировалось, что корабль доставит на МКС российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Москва, Наталья Рязанова

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