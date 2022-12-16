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Пятница, 16 декабря 2022, 12:53 мск

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На космическом корабле «Союз МС-22» стало слишком жарко из-за повреждения метеоритом

Фото: Роскосмос

Космонавты попытаются снизить температуру воздуха в корабле «Союз МС-22». Ранее система охлаждения была повреждена, предположительно, из-за попадания микрометеорита.

«Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может даже больше. Поэтому мы хотим немного изменить систему вентиляции для того, чтобы было вам попрохладнее, и воздух, который отбирается у СКВ, направить в корабль», – сказал представитель Центра управления полетами (ЦУП) в ходе переговоров с экипажем МКС.

Сегодня запланирован осмотр корабля «Союз МС-22» с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2, сообщили в NASA.

Об утечке в системе охлаждения корабля стало известно накануне. Как рассказали в «Роскосмосе», причиной может быть попадание микрометеорита. При этом все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности, заверили в госкорпорации.

В настоящее время специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния «Союза МС-22» будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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