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Пятница, 25 ноября 2022, 15:30 мск

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Космонавты не могут выходить в открытый космос из-за неполадок со скафандром

Фото: Роскосмос

На МКС прекращены работы по подготовке к новому выходу космонавтов в открытый космос. Дело в том, что в скафандре были обнаружены неполадки. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«При подготовке скафандров к выходу по российской программе МКС (ВКД-56) обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу в открытый космос», – говорится в сообщении госкорпорации.

Дата следующего выхода в открытый космос будет определена после выявления поломки. Специалисты работают над решением проблемы

Как ранее сообщал «Новый День», 17 августа российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно вернулись на Международную космическую станцию (МКС) после выхода в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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