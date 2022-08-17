Российским космонавтам пришлось досрочно вернуться на МКС из открытого космоса

Госкорпорация «Роскосмос» в среду, 17 августа, сообщила, что из-за проблем со скафандром космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос, их самочувствие хорошее, – сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства Артемьев был вынужден досрочно завершить выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра. В Роскосмосе заявили, что здоровью космонавта ситуация не угрожает. Вслед за своим коллегой Денис Матвеев также «перешел в шлюзовой отсек для завершения внекорабельной деятельности».

В сообщении, опубликованном Telegram-канале «Роскосмоса» говорится: «Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее. Работы, которые космонавты не успели завершить, будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос».

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев совершали выход в открытый космос, где должны были смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA.

Москва, Иван Бабурин

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