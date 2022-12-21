Космический мусор помешал астронавтам выйти в открытый космос

Выход в открытый космос по американской программе отменен из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом сообщил космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин.

Сегодня астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны были выйти в открытый космос, чтобы модернизировать систему энергоснабжения. Однако от проведения работ было решено отказаться из-за угрозы.

В настоящее время на борту Международной космической станции работают космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты НАСА Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн и представитель JAXA Коити Ваката.

В конце ноября на МКС прекращены работы по подготовке к новому выходу космонавтов в открытый космос из-за неполадок, обнаруженных в скафандре.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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