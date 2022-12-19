Роскосмос нашел вероятное место повреждения «Союза МС-22»

Специалисты на Земле нашли возможное место повреждения обшивки комического корабля «Союз МС-22». Температура на борту корабля находится в пределах нормы, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В поисках повреждений специалисты изучили снимки внешней обшивки судна, полученные с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS.

«По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Специалисты продолжают анализировать поступившие данные. Температура на борту «Союза МС-22» снизилась, оставаясь в пределах нормы», – говорится в сообщении.

15 декабря в системе охлаждения корабля обнаружили утечку. Температура в корабле поднялась до 30 градусов или выше. Пришлось изменить систему вентиляции для охлаждения.

Москва, Наталья Рязанова

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