На Филиппинах более 10 000 человек эвакуированы из зоны наводнений

В филиппинской провинции Самар ввели режим ЧС из-за мощных наводнений. Более 10 тыс. человек эвакуированы из опасных районов.

Ливневые дожди прошли в нескольких провинциях Филиппин и вызвали наводнения. В одной только провинции Самар пострадали порядка 28 деревень, несколько населенных пунктов полностью затоплены.

Сельскохозяйственные посадки уничтожены, размыты дороги. В регионах, где вода не поднялась высоко, сохраняется опасность оползней.

Власти пообещали выделить стройматериалы тем, чьи дома пострадали от стихии. Оставшимся совсем без жилья помогут с переселением. Всех пострадавших обещали обеспечить чистой водой и пищей, сообщает Philippine News Agency.

Метеорологи предупредили о новых ливнях в Самаре и еще четырех провинциях.

Ранее мощный тропический шторм унес жизни 98 человек на Филиппинах. Стихия затронула 67 провинций в семи регионах страны, двигаясь по острову Минданао со скоростью 20 км/ч.

Манила, Наталья Рязанова

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