В Японии случилось массовое ДТП с 20 машинами

Порядка 20 автомобилей попали в аварию недалеко от выезда со скоростной автомагистрали Кейнава в японском городе Касихара. В результате пострадали 15 человек, передает портал 47news.

Авария случилась около 9:45 по местному времени. Три грузовика и порядка 17 легковых автомобилей стали участниками ДТП из-за цепной реакции. Грузовик врезался в легковушку на светофоре, а ту силой удара бросило на впереди стоящий автомобиль.

Портал опубликовал видео с места происшествия. В кадр попали разбитые машины, стоящие по одиночке или группами, их растащили, чтобы освободить дорогу. Движение открыто по одной полосе.

По данным портала, все 15 пострадавших получили легкие травмы, их осмотрели медики.

В Москве случилась массовая автоавария с участием пяти машин. Два человека погибли, ещё трое получили травмы и попали в больницу.

Касихара, Наталья Рязанова

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