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Среда, 28 декабря 2022, 15:04 мск

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Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП на Московском большом кольце

Массовая автоавария с погибшими и пострадавшими произошла сегодня на Московском большом кольце (МБК) в районе подмосковного Воскресенска. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Крупное ДТП произошло примерно в 10:05 на 247 км автодороги А-108 (МБК) в районе Воскресенска с участием пяти автомобилей. «По предварительной информации, водитель 1961 г.р., управляя грузовым автомобилем марки «МАЗ», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами», – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в результате ДТП два человека погибли, ещё трое получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции – выясняются обстоятельства произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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