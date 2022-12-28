Два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП на Московском большом кольце

Массовая автоавария с погибшими и пострадавшими произошла сегодня на Московском большом кольце (МБК) в районе подмосковного Воскресенска. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Крупное ДТП произошло примерно в 10:05 на 247 км автодороги А-108 (МБК) в районе Воскресенска с участием пяти автомобилей. «По предварительной информации, водитель 1961 г.р., управляя грузовым автомобилем марки «МАЗ», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами», – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в результате ДТП два человека погибли, ещё трое получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции – выясняются обстоятельства произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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