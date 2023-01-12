Бензовоз протаранил автобус с людьми под Волгоградом

Бензовоз протаранил грузовик и автобус на трассе «Каспий» в Волгоградской области. Восемь взрослых и четырехлетняя девочка получили различные травмы и доставлены в больницу.

По данным ГУ МВД по региону, авария случилась в ночь на 12 января на 762-м км автодороги. Предварительно, 30-летний водитель бензовоза «Ивеко» не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик. Ударом бензовоз отбросило на встречную полосу, где он протаранил автобус с пассажирами.

На месте работали семь бригад скорой помощи. Всех пострадавших увезли в больницу, куда вызвали дополнительный персонал. Двух женщин экстренно прооперировали.

«Мужчина и две женщины получают лечение в реанимационном отделении. Состояние одной из пострадавших крайне тяжелое. Четверо мужчин и женщина госпитализированы в травматологическое отделение, ребенок – в детское хирургическое отделение. Состояние этих пациентов оценивается как средней степени тяжести», – рассказали в администрации Волгоградской области.

Остальных пассажиров автобуса отправили дальше по маршруту на попутном автобусе. Специалисты ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

В Алтайском крае пассажирский автобус опрокинулся на трассе. Пострадали пять человек, в их числе ребенок.

Волгоград, Наталья Рязанова

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