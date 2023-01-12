Пациенты сбежали из курской психбольницы и замерзли насмерть

В Курской области два пациента сбежали из клинической психбольницы. Позже тела мужчин нашли на кладбище неподалеку. Предположительно, они замерзли насмерть.

Инцидент произошел в поселке Искра. 53-летний и 44-летний пациенты находились на принудительном лечении в Клинической психиатрической больнице имени святого великомученика и целителя Пантелеимона. Мужчинам удалось выбраться через окно, на котором не была заперта решетка.

Пропажу обнаружили при утреннем обходе. В ходе поисков тела пациентов нашли у сельского кладбища недалеко от лечебницы. Предположительно, сбежавшие погибли от переохлаждения.

Известно, что оба были ранее судимы. Один из них страдал от параноидальной шизофрении, другой был госпитализирован с тяжелой умственной отсталостью с поведенческими нарушениями, эмоциональной неустойчивостью и агрессивными тенденциями.

Курс, Зоя Осколкова

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