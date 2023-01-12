Томич с игрушечным пистолетом обнес офис микрозаймов и ломбард

Полиция в Томске задержала местного жителя за разбой. Мужчина с игрушечным пистолетом напал на офис микрозаймов и ломбард, рассказали в пресс-службе УМВД по Томской области.

По данным полиции, утром 8 января подозреваемый зашел в офис быстрых займов и потребовал у сотрудницы деньги, крича и угрожая пистолетом. Она отдала ему пять тыс. рублей. Вечером 9 января мужчина попытал счастья в точке скупки и продажи техники, но продавец его не испугался и прогнал.

Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения, и полиция вычислила нападавшего. Им оказался ранее судимый 25-летний томич, который для угроз продавцам использовал игрушечный пистолет. Мужчина признался, что совершил еще один налет – на продуктовый магазин. Там ему тоже не повезло: продавец не испугалась угроз, выгнала грабителя и не стала заявлять в полицию.

«Следователями возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.

В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Он угрожал кассирам ножом и игрушечным пистолетом.

Томск, Наталья Рязанова

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