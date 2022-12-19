Налетчик с ножом и игрушечным пистолетом грабил салоны сотовой связи в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойных нападений на салоны сотовой связи. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Злоумышленник в медицинской маске, надвинув на голову капюшон, зашёл в салон сотовой связи, расположенный на ул. Матросской в Подольске. Угрожая сотруднице торговой точки предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовал открыть кассовый аппарат. Однако продавец отказалась, тогда налётчик достал нож-бабочку и ударил им по бедру потерпевшей. После этого похитил денежные средства и скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее судимого 28-летнего подозреваемого задержали в одном из хостелов Москвы. В его сумке обнаружили часть похищенных денег, а также ножи и перчатки. Полицейским злоумышленник пояснил, что при совершении разбоя использовал игрушечный пистолет.

В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, совершённому в салоне сотовой связи на территории Истры.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Суд заключил фигуранта под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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