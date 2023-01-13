В Дагестане семь тысяч человек остаются без света из-за непогоды

Порядка 6,9 тыс. жителей Дагестана остаются без электричества из-за непогоды. Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии в дома более 90% потребителей, сообщила пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».

«На 06:00 часов 13 января в Махачкале и пригородах завершаются работы в основной сети 6-10 кВ. В районах Дагестана энергетики перешли к устранению локальных нарушений. Число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Прокуратура республики держит на контроле соблюдение прав граждан, попавших в зону аварийного отключения энергоснабжения, пояснили в ведомстве.

Ранее 40 населенных пунктов пострадали от отключений электричества из-за повреждения линий электропередач в связи с непогодой. Энергокомпания подключила к восстановлению линий 37 бригад энергетиков из 144 человек. В некоторых местах ремонт пришлось проводить дважды: на восстановленных участках из-за непогоды вновь случались повреждения.

В Иркутской области 137 жилых домов и восемь социальных объектов остались без тепла и света в связи с аварией на теплосетях.

Махачкала, Наталья Рязанова

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