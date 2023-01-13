В Южной Корее 23 чиновника попали под уголовку за давку на Хэллоуин

Полиция завершила расследование смертельной давки в южнокорейской столице Сеуле со 159 погибшими. Следователи предъявили обвинение 23 чиновникам, около половины из которых являются сотрудниками правоохранительных органов, передает агентство «Рёнхап».

Напомним, 29 октября 2022 года в районе Итхэвон вечеринка в честь Хэллоуина переросла в давку, в которой погибли 159 человек. Больницы были забиты пострадавшими. По данным полиции, около 100 тыс. человек посетили этот район. В давке погибли четыре россиянки.

Делом занималась следственная группа из 501 человека, которые выяснили, что ни одна из городских служб не подготовилась к массовым гуляниям. А звонки обеспокоенных горожан о быстро растущей толпе сотрудники горячей линии проигнорировали.

Главу сеульского района Ёнсан Пак Хи Ёна и бывшего начальника районной полиции Ли Им Чжэ обвинили в халатности, приведшей к гибели людей. Бывшего чина полиции и двух его сотрудников также уличили в попытке подделать данные о происшествии.

Дело готовят к передаче в прокуратуру, сотрудники которой решат вопрос с передачей материалов в суд.

Сеул, Наталья Рязанова

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